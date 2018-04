Sanofi: un nouveau chef de la R&D, venu de Roche

Paris (awp/afp) - Le groupe biopharmaceutique français Sanofi a annoncé mardi la nomination de John C. Reed, un médecin-chercheur américain de 59 ans, transfuge du rival suisse Roche, pour piloter sa recherche et développement au niveau mondial.M. Reed succédera à compter du 1er juillet au Dr. Elias Zerhouni, qui prend sa retraite après avoir travaillé pour Sanofi pendant 9 ans, dont 7 en tant que président de sa recherche-développement monde, selon un communiqué du groupe.Le Dr. Reed était depuis 5 ans le responsable monde des activités de recherche-développement précoce de Roche Pharma, dans tous les domaines thérapeutiques et notamment l'oncologie, l'immunologie, les maladies rares, les neurosciences, l'ophtalmologie et les maladies infectieuses.Il avait annoncé son départ de Roche début mars, invoquant des raisons personnelles. Le groupe de Bâle l'avait alors remplacé par un autre Américain, William Pao, un spécialiste du cancer.Après des études de chimie et de médecine aux Etats-Unis, M. Reed a rejoint en 1992 le Burnham Institute, l'un des instituts de recherche médicale les plus renommés du pays, où il a exercé des responsabilités croissantes jusqu'à devenir en 2002 PDG du Sanford-Burnham Medical Research Institute.M. Reed "est un médecin-chercheur accompli et très reconnu, au parcours universitaire brillant", a déclaré dans le communiqué le directeur général de Sanofi, Olivier Brandicourt."Il possède une solide expérience en matière de productivité de la R&D (recherche-développement, NDLR), de la constitution d'équipes hautement performantes et de l'intégration d'entreprise de biotechnologies", a encore estimé M. Brandicourt, auprès duquel M. Reed sera directement rattaché.A partir du début des années 2010, notamment sous l'impulsion de M. Zerhouni, Sanofi a commencé à rattraper son retard en matière de médicaments biologiques, à grands renforts de partenariats et d'acquisitions majeures comme Genzyme en 2011, puis tout récemment celle d'une autre biotech américaine, Bioverativ, spécialisée dans des traitements innovants de l'hémophilie.Le groupe a aussi mené d'importantes restructurations et plans d'économies pendant cette période, notamment dans ses activités de médicaments issus de la chimie de synthèse.Dernier épisode en date de cette transformation permanente, Sanofi a annoncé la semaine dernière être en négociations exclusives avec le fonds d'investissement américain Advent pour lui céder son activité génériques en Europe, pour 1,9 milliard d'euros.afp/rp(AWP / 24.04.2018 18h02)