Santhera creuse ses pertes en 2017, mise toujours sur la dystrophie musculaire

Zurich (awp) - Santhera a sensiblement aggravé son déficit l'an dernier, malgré des recettes en hausse. Le laboratoire de Bâle-Campagne confirme dans son rapport d'activité mardi son intention de prendre pied sur la franchise de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) en dépit de ses récents revers.La priorité pour l'année en cours se focalisera d'ailleurs sur les études cliniques et la collecte de résultats destinés à soutenir de prochaines demandes d'extension d'homologation du Raxone (idebenone) - unique substance déjà commercialisée par Santhera contre la neuropathie optique héréditaire de Leber (LHON) - dans l'indication contre la DMD.Les revenus du Raxone dans l'indication contre la LHON ont progressé de plus d'un cinquième à 22,9 mio CHF, tandis que la perte opérationnelle s'est aggravée de plus de moitié à 50,5 mio. Ce déficit reflète les lourds investissements dans les diverses études cliniques, programmes de développement, demandes d'homologation et extension des activités commerciales en Europe comme aux Etats-Unis. La perte nette s'est creusée de 45,5% à 51,53 mio.Le petit poucet de l'industrie pharmaceutique bâloise disposait fin février de 50,9 mio CHF en liquidités et équivalents, qui doivent lui permettre de poursuivre ses activités comme prévu. Le groupe entend porter en 2018 les revenus du Raxone contre la LHON dans une fourchette de 28 à 30 mio.jh/al(AWP / 20.03.2018 08h09)