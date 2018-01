Santhera dévisse après un avis défavorable du régulateur européen

(actualisé avec cours de clôture)Zurich (awp) - Santhera a subi mercredi les foudres des détenteurs de capitaux à la Bourse suisse, dévissant de plus de 30%. L'action du laboratoire de Liestal a été temporairement suspendue de cotation par l'opérateur de la place financière. Le groupe a annoncé dans la foulée pressentir une issue négative pour une demande d'extension d'indication pour son unique médicament en circulation.Santhera s'attend à recevoir une réponse négative du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de la Commission européenne sur une extension d'indication pour le Raxone (idebenone) au traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne, a précisé la société pharmaceutique.Le laboratoire a eu une "explication orale" avec le CHMP allant dans ce sens, précise le communiqué.L'organe consultatif de l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait été prié par le laboratoire de Liestal de revoir sa position après avoir émis mi-septembre un premier avis défavorable à une telle extension.Santhera fournira vendredi des informations supplémentaires sur les implications de cet avis négatif.Le laboratoire avait déjà rencontré des difficultés similaires aux Etats-Unis, où l'Agence sanitaire américaine (FDA) avait exigé en 2016 que le laboratoire démontre l'efficacité de son traitement contre la DMD, indépendamment de la prise de glucocorticoïdes par les patients. Santhera s'est exécuté et mène depuis une nouvelle étude, baptisée Sideros, portant sur les patients soumis à un traitement à base de ce type de stéroïdes.Le Raxone est autorisé en Europe depuis l'automne 2015 contre la neuropathie optique héréditaire de Leber (LHON). Le feu vert de l'EMA avait été accordé malgré une information lacunaire et sous "circonstances exceptionnelles" en raison de la rareté de la maladie. Santhera est depuis tenu de mener des études additionnelles sur son médicament.A la Bourse suisse, le titre Santhera a lourdement chuté et clôturé en baisse de 31,8% à 27,35 CHF. L'indice élargi SPI a quant à lui abandonné 0,08%.lk/jh/al(AWP / 24.01.2018 17h40)