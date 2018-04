Santhera finalise avec succès sa première étude clinique sur l'omigapil

Zurich (awp) - Santhera a finalisé sa première étude clinique, menée aux Etats-Unis, sur son produit expérimental omigapil utilisé pour des patients souffrant de deux formes de dystrophie musculaire congénitale (CMD). L'étude (Callisto) a atteint son objectif primaire d'établissement d'un profil pharmacocinétique favorable. Elle a aussi démontré que le produit était sans danger et bien toléré par les enfants et adolescents souffrant de CMD, annonce jeudi le laboratoire."Ceci est une importante étape permettant d'établir le potentiel thérapeutique d'omigapil pour les formes LAMA2 et COL6 de CMD, n'ayant pas de traitement actuellement", relève le directeur général (CEO) de Santhera, Thomas Meier, cité dans le communiqué.Santhera discutera des résultats collectés avec des experts et les autorités régulatrices afin de préparer une étude pivot avec des patients souffrant de CMD, selon l'entreprise.lk/jh(AWP / 05.04.2018 08h02)