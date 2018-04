Santhera finalise avec succès sa première étude clinique sur l'omigapil

(développement avec cours de l'action et contexte)Zurich (awp) - Santhera a finalisé une première étude clinique, menée aux Etats-Unis, sur son produit expérimental omigapil destiné aux patients souffrant de deux formes de dystrophie musculaire congénitale (CMD). L'étude (Callisto) a atteint son objectif primaire d'établissement d'un profil pharmacocinétique favorable. L'action profitait jeudi nettement de cette bonne nouvelle.En outre, Callisto a démontré que le produit était sans danger et bien toléré par les enfants et adolescents souffrant de CMD, annonce le laboratoire."Ceci est une importante étape permettant d'établir le potentiel thérapeutique d'omigapil pour les formes LAMA2 et COL6 de CMD, n'ayant pas de traitement actuellement", relève le directeur général (CEO) de Santhera, Thomas Meier, cité dans le communiqué.Santhera discutera des résultats collectés avec des experts et les autorités régulatrices afin de préparer une étude pivot avec des patients souffrant de CMD, selon l'entreprise.Les dystrophies musculaires congénitales regroupent un ensemble de pathologies définies par l'association d'une faiblesse musculaire présente à la naissance ou apparaissant dans les premiers mois de la vie à des signes histologiques précis à la biopsie musculaire.A 10h10, le titre s'envolait de 13,8% à 19,58 CHF dans un SPI en hausse de 1,39%.Le titre s'est cependant écroulé depuis fin janvier lorsque le laboratoire bâlois avait annoncé que le Comité européen des médicaments à usage humain (CHMP) avait maintenu son avis négatif sur une demande d'extension d'indication pour le Raxone (idebenone) au traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). Fin janvier, l'action valait presque 40 CHF.lk/jh(AWP / 05.04.2018 10h59)