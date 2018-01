Santhera: le CHMP confirme l'avis négatif pour une extension du Raxone

Zurich (awp) - Santhera a annoncé vendredi que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) a maintenu son avis négatif sur une demande d'extension d'indication pour le Raxone (idebenone) au traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). Le laboratoire avait mercredi déjà déclaré s'attendre à une issue négative suite à une "explication orale" et son titre avait par la suite lourdement chuté.Une extension d'indication du Raxone pour la dystrophie musculaire de Duchenne ne peut pas être octroyée pour le moment en se basant sur les preuves existantes, explique l'organe consultatif de l'Agence européenne des médicaments (EMA) dans un communiqué.Le Laboratoire de Liestal prévoit ainsi de continuer à travailler avec les autorités régulatrices pour rendre ce traitement disponible aux malades aussi tôt que possible, indique-t-il.Santhera a par ailleurs aussi retiré sa demande d'homologation pour une extension de Raxone auprès de Swissmedic.Une conférence est prévue à 14h00 pour donner plus d'informations.L'organe consultatif de l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait été prié par le laboratoire de Liestal de revoir sa position après avoir émis mi-septembre un premier avis défavorable à une telle extension.Santhera avait déjà rencontré des difficultés similaires aux Etats-Unis, où l'Agence sanitaire américaine (FDA) avait exigé en 2016 que le laboratoire démontre l'efficacité de son traitement contre la DMD, indépendamment de la prise de glucocorticoïdes par les patients. Santhera s'est exécuté et mène depuis une nouvelle étude, baptisée Sidéros, portant sur les patients soumis à un traitement à base de ce type de stéroïdes.Le Raxone est autorisé en Europe depuis l'automne 2015 contre la neuropathie optique héréditaire de Liber (LHON). Le feu vert de l'EMA avait été accordé malgré une information lacunaire et sous "circonstances exceptionnelles" en raison de la rareté de la maladie. Santhera est depuis tenu de mener des études additionnelles sur son médicament.lk/jh(AWP / 26.01.2018 08h02)