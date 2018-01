Santhera: revenus du médicament Raxone progressent en 2017

Zurich (awp) - Santhera a enregistré l'an dernier des recettes en hausse de 21% pour son unique traitement commercialisé, le Raxone, à 22,9 mio CHF. Dans la foulée d'un avis négatif du Comité des médicaments à usage humain pour une extension d'indication pour ce médicament à la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD), le laboratoire de Liestal indique lundi dans son rapport préliminaire travailler au dépôt "aussi vite que possible" à une nouvelle demande en ce sen.Sur les 20 pays européens pour lesquels le Raxone est autorisé contre la neuropathie optique héréditaire de Leber (LHON), huit l'ont déjà inscrits sur la liste des spécialités remboursées par l'assurance maladie, tandis qu'il fait l'objet de programmes de remboursements spéciaux dans les 12 autres.Sur le plan financier, le groupe a étoffé ses liquidités et équivalents fin 2017 à 58,2 mio CHF, contre encore 49,8 mio douze mois plus tôt. Santhera avait notamment levé en février 60 mio par le truchement d'un emprunt convertible non garanti, comprenant une échéance en 2022.La direction anticipe sur l'exercice écoulé une perte sèche de 50 à 55 mio CHF. Sur l'année en cours, les revenus du Raxone contre la LHON devraient s'établir dans une fourchette de 28 à 30 mio. La publication du rapport annuel détaillé est agendée au 20 mars.jh/al(AWP / 29.01.2018 07h50)