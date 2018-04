Saurer a vu ses ventes et son bénéfice s'envoler en 2017

Zurich (awp) - Le fabricant de machines textiles Saurer a bouclé l'exercice écoulé sur un bond de plus d'un tiers de ses ventes et de près de moitié de son bénéfice. "Pour Saurer, 2017 aura été une année de croissance extraordinaire. Le groupe a profité d'une demande robuste pour toutes les solutions et composants textiles", s'est félicité lundi le directeur général (CEO) du groupe thurgovien, Clement Woon, cité dans un communiqué.Le chiffre d'affaires a grimpé de 37% à 8,71 milliards de renminbi (soit 1,35 milliards de francs), porté par la poussée de croissance des marchés chinois (+71%) et turc (+70%), alors qu'en Ouzbékistan, les revenus ont franchi la barre des 500 millions.En Inde, l'introduction d'une nouvelle TVA s'est soldée par un recul de 3% des ventes, alors que la région Europe/Afrique - hors Turquie - a vu les siennes chuter de 14%.Le bénéfice avant impôts de 49% à 996,4 millions, pour une marge afférente de 11,4%, et le résultat net également de 49% à 749,5 millions.Les actionnaires de Saurer se verront proposer pour l'année écoulée un dividende de 0,1 renminbi par 10 actions, avant impôts, ce qui correspond à un ratio de distribution de 31%, précise l'entreprise.Saurer était en 2007 une filiale du conglomérat industriel OC Oerlikon et appartient depuis 2013 au groupe chinois Jinsheng. Depuis l'automne dernier, l'entreprise basée à Arbon est cotée à la Bourse de Shanghai.buc/ol(AWP / 23.04.2018 08h30)