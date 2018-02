Scandale Petrobras: le régulateur suisse sanctionne la banque PKB

PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO

HERITAGE OIL

Zurich - La Finma, l'autorité suisse de surveillance des marchés, a sanctionné jeudi la banque PKB dans le cadre du scandale de corruption autour du géant pétrolier brésilien Petrobras, épinglant ses lacunes dans la lutte contre le blanchiment d'argent.La Finma a ordonné une confiscation des gains indûment acquis pour un montant de 1,3 million de francs suisses (1,1 million euros), a-t-elle indiqué dans un communiqué, estimant que la banque avait "gravement enfreint les dispositions relatives au blanchiment d'argent".L'autorité de surveillance en Suisse avait ouvert une procédure en avril 2016 contre cette banque basée à Lugano, en Suisse italophone, dans le cadre du scandale lié au groupe pétrolier Petrobras et à l'entreprise de BTP Odebrecht, pour la période allant de 2010 à 2015.Au terme de son enquête, la Finma a jugé que la banque n'avait pas suffisamment vérifié l'identité de ses partenaires contractuels et n'avait pas clarifié de manière appropriée des transactions à risque.Elle a également reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir de communiquer aux autorités suisses les cas donnant lieu à des soupçons fondés de blanchiment d'argent."La banque a effectué des transactions - atteignant parfois des millions - sans avoir procédé aux clarifications et aux contrôles de plausibilité nécessaires", a noté la Finma."Certains formulaires importants n'étaient pas remplis ou ne l'étaient que partiellement. D'autres ont été signés en blanc", a-t-elle ajouté, soulignant que la banque n'avait pas non plus réagi comme il convenait à des alertes de son système informatique.La Finma a cependant pointé que l'établissement avait coopéré durant la procédure et rapidement pris des mesures pour remédier à ses lacunes. Elle va nommer un chargé d'audit pour s'assurer de leur bon fonctionnement.La Finma avait ouvert quatre procédures dans le cadre de ce scandale qui secoue le Brésil, dont une contre la banque BSI et la Banque Heritage. La quatrième est encore en cours.noo/elr/az(©AFP / 01 février 2018 14h55)