Scandale du cricket australien: en larmes, l'ex-capitaine s'excuse

En larmes, le golden boy de l'équipe australienne de cricket s'est répandu en excuses jeudi pour assumer "l'entière responsabilité" du retentissant scandale de balle trafiquée qui a pulvérisé sa carrière et fait fuir les sponsors."J'assume l'entière responsabilité" de l'incident de la "honte" qui a traîné dans la boue la réputation du cricket australien, a déclaré Steve Smith à son arrivée à l'aéroport de Sydney en provenance d'Afrique du Sud, théâtre du délit."J'ai fait une grave erreur de jugement et j'en comprends les conséquences. Je suis désolé", a-t-il dit, avant de s'effondrer en pleurs.Smith et David Warner ont été privés de leurs casquettes respectives de capitaine et de vice-capitaine et interdits de jouer au cricket pendant 12 mois en Australie et à l'international.Leur coéquipier Cameron Bancroft, l'exécutant de la basse manoeuvre qui a "déshonoré" une discipline censée être un sport de gentlemen, s'est lui vu infliger neuf mois de suspension par Cricket Australia (CA), l'autorité de ce sport qui se pratique avec des balles, des battes et des guichets.Pendant le troisième test match contre l'Afrique du Sud samedi, Bancroft s'est servi de papier de verre pour gratter illégalement la balle, de façon à en modifier la trajectoire et rendre le travail du batteur adverse plus difficile, a conclu l'enquête de CA.Il avait ensuite assez comiquement tenté de cacher l'objet du délit en le fourrant dans son pantalon.Pire, pris sur le fait par les caméras, le joueur a encore "trompé" le public en prétendant qu'il s'agissait d'adhésif recouvert de particules plutôt que de papier de verre, a asséné l'autorité du sport.Warner et Bancroft ont également présenté leurs excuses jeudi à leur retour dans leur pays.Mais le scandale n'en finit pas d'ébranler le monde du cricket alors qe Smith a assuré que ce genre d'incident ne s'était jamais produit auparavant.De nombreuses voix réclament, jusqu'à celle du Premier ministre Malcolm Turnbull, le retour à l'esprit fair-play dévoyé par la culture de la victoire à tout prix.Les autorités du cricket ont tenté d'agir vite pour contenir les dégâts alors que les fans déclaraient avoir le "coeur brisé". Mais cela n'a pas suffi à sauver un partenariat de trois ans estimé à environ 20 millions de dollars australiens (12,5 millions d'euros) avec l'un de leur principaux sponsors, le gestionnaire de fonds Magellan."Une conspiration du leadership de l'équipe nationale de cricket pour trahir les règles du jeu dans l'intention délibérée d'obtenir un avantage indu touche en plein à l'intégrité", a commenté le patron du fonds Hamish Douglass."De manière regrettable, ces événements sont incompatibles avec nos valeurs et ne nous laissent d'autre choix que de mettre un terme à notre partenariat" avec CA.Les retombées financières du scandale se sont encore aggravées quand le fabricant d'articles de sport Asics a rompu ses relations avec Warner et Bancroft. Le géant électronique LG s'est lui séparé du vice-capitaine.D'autres sponsors de l'équipe nationale, dont la compagnie aérienne Qantas et la Commonwealth Bank, se sont dits profondément déçus mais en sont pour l'heure restés là.Dans le climat toxique ambiant, l'entraîneur Darren Lehmann, inquiet pour la santé mentale des trois joueurs, a demandé "qu'une seconde chance" leur soit donnée.Lehmann, accusé d'avoir insufflé à son équipe une éthique de la victoire à n'importe quel prix, a pour l'heure été épargné car CA qui considère qu'il n'avait pas de connaissance préalable du complot.D'après le journal The Australian, Smith "mérite de ressentir la douleur du bannissement. Mais ensuite, il faut s'assurer que la peine qui le terrasse en ce moment ne le détruise pas".Smith, premier batteur mondial en test, le format le plus prestigieux de la compétition avec des matches qui se jouent sur cinq jours, est accusé d'avoir eu connaissance du complot et Warner d'en avoir été le cerveau.En outre, Smith et Bancroft ne pourront prétendre à des postes de leaders pendant 12 mois minimum après la fin de leur suspension. Warner ne dirigera jamais plus une équipe.Les trois protagonistes de cette sombre affaire ont également reçu l'ordre d'effectuer 100 heures chacun de travaux d’intérêt général au service du cricket local.La Premier League indienne, où évoluaient aussi le capitaine et son adjoint, les a privés pour sa part de la prochaine saison, soit de contrats très lucratifs.(©AFP / 29 mars 2018 12h34)