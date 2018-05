Schaffner enregistre une solide hausse des ventes au premier semestre

(synthèse)Zurich (awp) - Le fabricant de composants électroniques Schaffner a vu ses ventes bondir au premier semestre de son exercice décalé 2017/18. Si la marge opérationnelle a pu être améliorée, le bénéfice net est par contre ressorti en repli en raison d'effets non récurrents, a précisé la société mercredi."Nous sommes en bonne voie pour l'année en cours, également sur le plan de la rentabilité", s'est félicité le directeur général (CEO) Marc Aeschlimann lors d'une téléconférence.Le bénéfice net a reculé de 4,8% à 4,0 millions de francs en raison d'un ajustement lié à la réforme fiscale américaine en 2017. La société avait prévenu début février que cette dernière devait se traduire par une charge exceptionnelle de 2,7 millions. Ajusté de cet effet exceptionnel, le résultat net ressort à 5,7 millions.Le résultat opérationnel (Ebit) a bondi de 50% à 9 millions et la marge correspondante a gagné 1,9 point de pourcentage à 8,3%, en ligne avec les objectifs que s'est fixée l'entreprise à moyen terme. Ajusté des différents éléments exceptionnels, l'Ebit s'est inscrit à 7,5 millions, pour une marge de 6,9%.Les ventes ont progressé de 14,5% à 108,3 millions et en monnaies locales la hausse est de 10,2%. Les entrées de commandes n'ont pas été en reste avec une solide hausse de 14,8% sur un an à 114,4 millions.La plus grande division EMC (+21,4%) a particulièrement contribué à la croissance, enregistrant une solide hausses du chiffre d'affaires. Dans la division Automotive, les ventes ont par contre quasiment stagné (+0,8%). Les marges opérationnelles des deux segments ont atteint une valeur à deux chiffres.Dans la dernière division, Power Magnetics, les ventes ont également progressé (+15,8%). Toutefois, le programme de restructuration en cours a généré des coûts exceptionnels, ce qui explique la perte opérationnelle de 3,2 millions essuyée par l'entreprise sur ce segment. Le seuil de rentabilité à ce niveau devrait être toutefois atteint lors du prochain exercice 2018/19, a assuré M. Aeschlimann.La restructuration en cours a pour objectif de réduire les structures, d'améliorer les marges en renégociant les contrats existants ainsi que d'améliorer l'efficience, a précisé le directeur.Pour la suite de l'exercice, Schaffner table sur une poursuite de la hausse des ventes. Si le coût des matières premières reste stable au cours du deuxième semestre, la marge opérationnelle (Ebit) hors effet exceptionnel devrait pouvoir être maintenue au moins au même niveau qu'au premier semestre.Le groupe a confirmé ses prévisions de croissance organique de 5% en moyenne pluriannuelle et d'une marge Ebit d'au moins 8% à moyen terme.La Banque cantonale de Zurich (ZKB) souligne que l'amélioration de l'Ebit a été portée par des effets non récurrents, "ajustée, la marge est en dessous de nos estimations", a souligné l'analyste et l'Ebit est "en ligne avec les attentes". Dans l'ensemble, les résultats ont été jugés "légèrement positifs".A la Bourse suisse, le titre Schaffner prenait du terrain. Vers midi, il progressait de 1,3% à 303 francs dans un SPI stable.ol/fr/al(AWP / 09.05.2018 12h30)