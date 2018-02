Schaffner: les résultats semestriels attendus en léger repli

(ajoute contexte, cours de Bourse)Zurich (awp) - Le fabricant de composants électroniques Schaffner s'attend à dégager au premier semestre de son exercice décalé 2017/2018 un résultat "légèrement inférieur" à celui de l'année précédente, a-t-il annoncé lundi. Plusieurs éléments exceptionnels ont pesé sur sa performance financière.La réforme fiscale américaine, qui va abaisser le taux d'imposition des sociétés aux Etats-Unis, se traduira par une charge de 2,7 mio CHF, qui sera cependant partiellement compensée par d'autres éléments uniques, a détaillé la société soleuroise dans un communiqué.Concernant l'incendie survenue fin décembre 2017 dans une usine en Thaïlande, qui a touché deux bâtiments d'un site de production d'antennes pour accès sans clé, le groupe a indiqué qu'il "n'aura pas d'impact sur l'activité opérationnelle" de l'entreprise.Schaffner a précisé "toujours être sur la voie de la croissance", amenant la direction à confirmer ses objectifs. Ces derniers prévoient pour l'exercice 2017/2018 une marge d'exploitation (Ebit) autour de 5% et une croissance des recettes dans les secteurs clés. A moyen terme, le groupe vise une hausse des ventes organiques de 5% et une marge Ebit d'"au moins" 8%.Les résultats semestriels détaillés seront dévoilés le 9 mai.Schaffner a enregistré sur l'exercice annuel décalé 2016/2017, clos fin septembre, un bénéfice net multiplié par plus de 40 à 8,7 mio CHF. Le résultat opérationnel (Ebit) s'est inscrit à 11,5 mio et a été multiplié par plus de huit, pour une marge à 5,9%. Quant au chiffre d'affaires, il a pris 5,5% à 195,7 mio.A la Bourse suisse, le titre Schaffner subissait des prises de bénéfices. La nominative s'affaissait de 1,0% à 310,00 CHF, en ligne avec un indice élargi SPI en retrait de 1,11%.al/rp(AWP / 05.02.2018 11h35)