Schaffner: un incendie a endommagé une usine du groupe en Thaïlande

Zurich (awp) - Une usine de Schaffner en Thaïlande a subi des dégâts suite à un incendie. Le feu a touché deux bâtiments d'un site de production d'accès sans clé à Lamphun, oeuvrant pour la division Automotive, indique mercredi le fabricant soleurois de composants électroniques. Un employé et un soldat du feu ont été légèrement blessés.L'étendue des dommages et les causes de l'incendie font actuellement l'objet d'investigations de la part des autorités thaïlandaises, précise Schaffner dans un communiqué. La direction a trouvé des solutions pour poursuivre la production avec les équipes actuelles dans des installations proches de l'usine de Lamphun.Ce site sera totalement assaini après cet incident. Une relocalisation n'est pas prévue, selon le groupe.La direction de Schaffner entend informer le plus vite possible sur l'impact qu'aura ce sinistre sur la marche des affaires pour l'exercice 2017/18.fr(AWP / 03.01.2018 07h10)