Schaffner: un incendie a endommagé une usine en Thaïlande

(synthèse avec cours de clôture)Zurich (awp) - Une usine de Schaffner en Thaïlande a subi des dégâts suite à un incendie. Le feu a touché deux bâtiments d'un site de production d'antennes pour accès sans clé à Lamphun, oeuvrant pour la division Automotive, indique mercredi le fabricant soleurois de composants électroniques. Un employé et un soldat du feu ont été légèrement blessés.L'étendue des dommages et les causes de l'incendie font actuellement l'objet d'investigations de la part des autorités thaïlandaises, précise Schaffner dans un communiqué. La direction a trouvé des solutions pour poursuivre la production avec les équipes actuelles dans des installations proches de l'usine de Lamphun.Ce site sera totalement assaini après cet incident. Une relocalisation n'est pas prévue, selon le groupe.La direction de Schaffner entend informer le plus vite possible sur l'impact qu'aura ce sinistre sur la marche des affaires pour l'exercice 2017/18.Les dégâts causés par les flammes seront vraisemblablement couverts par les assurances, explique la Banque cantonale de Zurich (ZKB) dans un commentaire. Les retombées devraient néanmoins être légèrement négatives pour le groupe. L'analyste de la ZKB souligne que la direction n'a pas encore quantifié l'ampleur des dommages subis et les perturbations causées à la production.Le spécialiste estime la perte de chiffre d'affaires à 100'000 CHF par journée de production perdue, respectivement de 20'000 CHF au niveau du bénéfice d'exploitation (Ebit), soit 0,15% de l'Ebit estimé du groupe soleurois. Les conséquences financières ne devraient pas dépasser les 10 mio CHF.La division Automotive contribue à hauteur d'un quart aux ventes estimées du groupe à 50 mio CHF. Les antennes représentent 90% des recettes de cette unité.L'incendie n'a pas rebuté les investisseurs en ce premier jour de négoce de l'année. A la clôture de la Bourse suisse, le titre Schaffner a pris 1,0% à 315,00 CHF dans un SPI en hausse de 0,99%.fr/rp/al(AWP / 03.01.2018 17h40)