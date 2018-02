Schindler affiche des résultats annuels en hausse

(ajoute citations CEO et commentaires d'analystes)Zurich (awp) - Le fabricant d'ascenseurs et escaliers mécaniques Schindler a enregistré en 2017 une rentabilité et des entrées de commandes en progression. Pour l'année en cours, le chiffre d'affaires est attendu en hausse, a annoncé le groupe vendredi. Le coût des matières premières en progression risque néanmoins de renforcer la pression sur les prix."L'année a été caractérisée par des évolutions inégales dans le secteur de la construction mais grâce à une présence géographique équilibrée (...), Schindler a su surmonter les différents défis", fait remarquer le groupe. Les nouvelles installations tout comme les services de maintenance ont crû de manière rentable.Durant la période sous revue, le bénéfice net a pris 7,4% à 884 mio CHF, tandis que le bénéfice opérationnel (Ebit) a avancé de 4,8% à 1,19 mrd. La marge afférente est quant à elle restée stable à 11,7%, précise le communiqué.Le conseil d'administration proposera un dividende ordinaire de 4 CHF, soit une hausse de 1 CHF. L'année dernière, l'entreprise avait cependant octroyé à ses actionnaires un dividende ordinaire de 3 CHF et un dividende spécial de 2 CHF, soit 5 CHF au total.L'organe de surveillance a en outre décidé de changer sa politique de rémunération des actionnaires et de relever le ratio de distribution de la fourchette 35-45% à 35 à 65%, précise le communiqué.Le chiffre d'affaires pour sa part a augmenté de 5,1% à 10,18 mrd CHF et de 4,6% en monnaies locales, tandis que les entrées de commandes se sont étoffées de 5,9% à 10,99 mrd. "Pour la première fois dans l'histoire du groupe, la barre des 10 milliards de ventes a pu être franchie", relève le communiqué.Le bénéfice net, le dividende, les entrées de commandes et l'évolution du chiffre d'affaires en monnaies locales sont supérieurs au consensus AWP, mais les autres indicateurs sont tombés légèrement en dessous des attentes.Le deuxième semestre en particulier a soutenu les ventes du Schindler, grâce au dynamisme observé dans les régions Europe, Amériques et Asie-Pacifique.La demande en Chine s'est stabilisée en 2017 et a mis fin à la tendance baissière observée les deux années précédentes. La barre des 5 mio d'installations a été dépassée au cours de l'année écoulée. "Le nombre croissant d'installations aura un impact positif sur les activités de service", a souligné le directeur général (CEO) Thomas Oetterli."Nous tablons sur une croissance dans le reste de l'Asie", a ajouté le CEO, précisant que l'"objectif est de croître plus vite que le marché".L'Inde continue cependant de souffrir de la démonétisation de 2016 et des modifications régulatoires et fiscales.PRESSION SUR LES PRIX EN 2018Pour 2018, le groupe lucernois s'attend à enregistrer une croissance des ventes entre 3% et 5% en monnaies locales. Les prévisions détaillées seront publiées lors des résultats semestriels.L'accent sera mis sur de nouveaux produits et services, portés par la numérisation (surveillance et maintenance) et la modularité (moins de complexité, utilisation des mêmes pièces pour des modèles différents), a souligné le CEO.Pour l'exercice en cours, il pourrait être plus difficile d'accroître la rentabilité qu'en 2017, a souligné le directeur financier (CFO) Erich Amman, en raison de la pression continue sur les prix. Cela s'est retranscrit sur les marges des entrées de commandes. Tous les fabricants y ont été confrontés, a pour sa part souligné M. Oetterli. "Les prix de ventes sont sous pression, tandis que les coûts des matières premières progressent".L'entreprise a également annoncé qu'Urs Scheidegger a été nommé directeur financier (CFO) à partir du 1er avril. Il remplacera Erich Ammann dont la nomination a été proposée au conseil d'administration. Quant à l'administrateur Karl Hofstetter, il a décidé ne pas se représenter lors de l'assemblée générale du 20 mars.La plupart des analystes applaudissent en particulier le haut niveau des entrées de commandes, supérieur à leurs attentes. Le chiffre d'affaires a cependant légèrement déçu bien que l'évolution en monnaies locales s'est inscrite dans le haut de la fourchette des prévisions.La cerise sur le gâteau est cependant le relèvement du dividende ordinaire à 4 CHF de 3 CHF, qui devrait soutenir le cours de l'action, mettent en exergue les analystes.A la Bourse, l'annonce ne faisait pas de vagues. Vers 12h28, le bon de participation prenait 0,4% à 225,20 dans un SLI en hausse de 0,56%.lk/al/jh/ol(AWP / 16.02.2018 12h40)