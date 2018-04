Schindler entame l'année sur une hausse des résultats

Zurich (awp) - Schindler a vu ses résultats progresser nettement au premier trimestre 2018, tant au niveau de son bénéfice net que des revenus. Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques a confirmé jeudi ses objectifs de croissance pour l'exercice en cours.De janvier à mars, le bénéfice net a bondi de 16,2% à 208 millions de francs et le bénéfice d'exploitation (Ebit) a augmenté de 8,1% à 281 millions. La marge afférente a légèrement diminué à 11,4% contre 11,5% il y a un an.Les recettes se sont étoffées de 9,4% à 2,47 milliards et de 8,9% en monnaies locales (ML). Quant aux entrées de commandes, elles se sont inscrites à 2,82 milliards, soit une hausse de 8,2% et 7,6% en ML, selon le communiqué.Tous les résultats sont supérieurs au consensus AWP.Pour l'ensemble de 2018, le groupe lucernois anticipe toujours une croissance des ventes de 3% à 5% en ML. Les objectifs pour le bénéfice net seront dévoilés lors de la publication des résultats semestriels.lk/jh(AWP / 26.04.2018 07h00)