Schindler entame l'année sur une solide hausse des résultats

(synthèse)Zurich (awp) - Schindler a vu ses résultats progresser nettement au premier trimestre 2018, tant au niveau de son bénéfice net que des revenus. Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques a confirmé jeudi ses objectifs de croissance pour l'exercice en cours."Nous avons réalisé une meilleure croissance que le marché", a revendiqué le directeur général (CEO) Thomas Oetterli lors d'une téléconférence. Le patron a cependant fait que remarquer la concurrence restait ardue et que la hausse des prix des matières demeurait un défi.Une amélioration de la marge annuelle restait cependant d'actualité, a précisé le patron lors de la téléconférence. "Mais nous n'allons pas engranger une croissance aussi importante que l'année dernière", a précisé M. Oetterli.La banque Vontobel relève aussi qu'une avancée des marges dans le secteur deviendra de plus en plus difficile à l'avenir.Côté résultats, le bénéfice net a bondi de 16,2% à 208 millions de francs et le bénéfice d'exploitation (Ebit) a augmenté de 8,1% à 281 millions au premier trimestre. La marge afférente a légèrement diminué à 11,4% contre 11,5% il y a un an.Les recettes se sont étoffées de 9,4% à 2,47 milliards et de 8,9% en monnaies locales (ML). Quant aux entrées de commandes, elles se sont inscrites à 2,82 milliards, soit une hausse de 8,2% et 7,6% en ML, selon le communiqué. Tous les résultats sont supérieurs au consensus AWP.L'Asie-Pacifique a engrangé la meilleure croissance en termes de commandes tandis que la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) s'est distinguée au niveau des recettes, détaille le Lucernois. La Chine, marché clé pour le groupe, a connu une évolution stable pour les nouvelles installations à des prix compétitifs. Et l'Inde s'est remis des conséquences de la réforme des billets de banque.Quant au changement de norme comptable (IFRS 15), elle a eu un impact positif de 2,5% sur les revenus, a déclaré le nouveau directeur financier Urs Scheidegger.OBJECTIFS CONFIRMÉSPour l'ensemble de 2018, le groupe anticipe toujours une croissance des ventes de 3% à 5% en ML. Les objectifs pour le bénéfice net seront dévoilés lors de la publication des résultats semestriels.Tout en saluant les résultats publiés, en particulier l'évolution des entrées de commandes et des recettes, les analystes ont en effet pointé du doigt la légère décélération de la marge Ebit à 11,4% contre 11,5% il y a un an.Vontobel considère que cette marge est la conséquence d'une hausse des prix des matières premières et du personnel qui n'a pas pu être compensée par l'amélioration du mix de produits de l'entreprise. La banque zurichoise fait cependant remarquer que Schindler affiche pour la première fois une meilleure rentabilité que son concurrent Kone, qui a publié une marge Ebit de 10,5%.Selon le CFO, l'augmentation des tarifs de matières premières devrait coûter environ 30 points de base à la marge Ebit cette année.A 14h00, le bon de participation prenait 1% à 204,4 CHF dans un SLI en hausse de 0,78%.lk/jh(AWP / 26.04.2018 14h09)