Schindler: la cour d'appel de Tokyo confirme la relaxe dans un accident en 2006

Zurich (awp) - La Cour d'appel de Tokyo a confirmé l'acquittement d'un ancien collaborateur de Schindler dans le cas d'un accident d'ascenseur survenu le 3 juin 2006 à Takeshiba. Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques se dit soulagé de savoir que la décision de la Cour de première instance de Tokyo prononcée en 2015 est ainsi reconnue, indique vendredi un communiqué du groupe lucernois.En 2015, la justice japonaise avait libéré Schindler de toute charge dans cette affaire après neuf ans de procédure judiciaire. L'entreprise avait argumenté que l'accident n'était pas dû à un vice de conception, mais à un manque d'entretien de l'infrastructure par une tierce partie. Le procureur avait toutefois recouru contre ce jugement.L'accident s'était produit en juin 2006 dans un immeuble de Tokyo et l'affaire avait défrayé la chronique au Japon comme en Suisse. Pour mémoire, un adolescent de 16 ans sortait d'un ascenseur avec son vélo au douzième étage lorsque l'installation s'est remise en marche malgré les portes encore ouvertes. La victime avait succombé à ses blessures.Schindler a consenti à un arrangement avec la famille de la victime devant un tribunal de Tokyo pour des raisons humaines et de responsabilité sociale en tant que fabricant. Mais l'entreprise n'avait aucune responsabilité juridique dans l'accident qui s'est produit il y a onze ans à Tokyo, rappelle le groupe.Mais l'opinion publique nippone était remontée. En raison d'excuses publiques jugées tardives, Schindler avait vu sa crédibilité ainsi que ses affaires pâtir du drame. En avril 2016, l'entreprise avait cédé ses affaires d'ascenseurs au Japon à la filiale locale de son concurrent américain Otis.lk/ol(AWP / 26.01.2018 08h25)