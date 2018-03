Schlatter améliore sensiblement sa rentabilité en 2017

Zurich (awp) - Le constructeur de machines de tressage et de soudage Schlatter a enregistré l'an dernier une croissance de près de 12% à 101,1 mio CHF. La rentabilité a pris l'ascenseur de manière plus que proportionnelle, avec un excédent d'exploitation (Ebit) multiplié par plus de deux à 2,5 mio CHF et un bénéfice net pratiquement sextuplé à 2,9 mio CHF.Sur le front de la demande en revanche, les entrées de commandes ont ralenti de 12,1% à 94,6 mio CHF et le carnet idoine s'est allégé de 6,5 mio à 42,5 mio CHF.Le conseil d'administration demandera aux actionnaires de faire l'impasse sur le versement d'un dividende au titre de 2017.Sans s'aventurer sur le terrain des objectifs chiffrés, la direction évoque une modeste amélioration des performances pour l'année en cours, en dépit de conditions de marché exigeantes.jh/rp(AWP / 20.03.2018 06h55)