Schlatter: un chiffre d'affaires en hausse mais commandes en baisse pour 2017

Zurich (awp) - Le fabricant d'équipements de soudage Schlatter a enregistré en 2017 un chiffre d'affaires en hausse de 11,7% sur un an à 101,1 mio CHF. L'entreprise anticipe un bénéfice de 3 mio CHF, soit six fois plus que l'année précédente, annonce-t-elle jeudi.Durant la période sous revue, les entrées de commandes ont fléchi à 94,6 mio CHF, soit une baisse de 12%. Le carnet des commandes s'est pour sa part inscrit à 42,5 mio CHF à fin 2017, contre 49,0 mio CHF l'année d'avant.Au niveau rentabilité, le bénéfice opérationnel (Ebit) est attendu à environ 2,5 mio CHF, soit plus du double engrangé en 2016, précise le communiqué.Les résultats détaillés seront publiés le 20 mars.lk/(AWP / 25.01.2018 07h25)