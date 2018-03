Schlumberger et Moscou ont trouvé un accord pour le rachat d'une part d'EDC

SCHLUMBERGER

EURASIA GROUPE

Moscou - Les autorités russes de la concurrence ont déclaré jeudi s'être mis d'accord avec le groupe de services à l'industrie pétrolière et gazière Schlumberger sur le rachat par ce dernier d'une participation dans le spécialiste du forage russe Eurasia Drilling Company (EDC).Si les principaux problèmes "n'étaient pas résolus, nous ne tolérerions pas" que la transaction ait lieu, a déclaré jeudi le directeur adjoint du Service fédéral antimonopole (FAS), Andreï Tsiganov, cité par le journal Kommersant."De manière générale, nous pensons que l'accord est prêt à être soumis à une commission gouvernementale, dont la décision pourrait être soit préliminaire soit finale", a-t-il précisé, ajoutant qu'"une situation géopolitique défavorable est une situation géopolitique défavorable, mais les affaires sont les affaires".Fin juillet, le groupe franco-américain avait annoncé avoir signé un accord pour acquérir une participation de 51% dans la société de forage Eurasia Drilling Company.Mais mi-août, le FAS avait affirmé qu'il y avait "de grands problèmes concernant cette transaction".Il s'agit de la deuxième tentative de Schlumberger de rachat d'une part de EDC: la première, portant sur une participation de 45%, avait échoué en octobre 2015, Moscou n'ayant pas donné son feu vert dans les délais impartis.Le FAS avait alors évoqué la crainte que de nouvelles sanctions occidentales n'aient un fort impact sur le secteur pétrolier russe - stratégique pour l'Etat - si des compagnies occidentales prenaient le contrôle du numéro un du forage dans le pays."Imaginez, ils imposent des sanctions, cessent le forage, et notre budget s'envole à cause de cette transaction?", avait affirmé le directeur du FAS, Igor Artemev. "C'est pour cela que si (Schlumberger) veut le faire, il faut qu'ils obtiennent une autorisation officielle du gouvernement des Etats-Unis, du ministère des Finances".apo/nm/az(©AFP / 29 mars 2018 14h50)