Schmolz+Bickenbach: la Copa n'oblige pas le consortium à soumettre une offre

Zurich (awp) - La Commission des OPA (Copa) a exempté un groupe d'actionnaires de Schmolz+Bickenbach de soumettre au reste des actionnaires une offre publique d'achat (OPA). Le régulateur a constaté qu'un financement selon les contrats de décembre 2017, y compris la possible réalisation des actions du sidérurgiste mises en gage pour les groupes Natixis, Credit Suisse, ING Bank, Deutsche Bank, JP Morgan, UBS et Liwet Holding, n'engendre pas d'obligation de soumettre une offre, a indiqué Schmolz+Bickenbach jeudi soir.La Copa a par ailleurs établi que les banques précitées devaient l'informer en cas de procédure d'exécution forcée (Mandatory Prepayment Event ou Enforcement Event), ou si dans le cadre d'une telle procédure, des nominatives de Liwet Holding venaient à être achetées. Il leur faudra également informer si et dans quelle mesure les droits de vote acquis pourront être exercés jusqu'à la revente à une tierce partie.Selon une annonce de participation de mars 2017 un groupe d'actionnaires sous l'égide de l'investisseur russe Viktor Vekselberg (Liwet, Lamesa, Schmolz+Bickenbach Holding) détient 42,08% du groupe.(AWP / 22.02.2018)