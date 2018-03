Schmolz+Bickenbach plébiscité après les résultats annuels

Zurich (awp) - Le titre Schmolz+Bickenbach bondissait jeudi matin à la Bourse suisse. L'aciériste a renoué avec les bénéfices pour la première fois depuis 2014. Le chiffre d'affaires est conforme aux attentes du marché, tandis que le bénéfice opérationnel brut (Ebitda) a dépassé les prévisions.A 9h57, l'action gagnait 8,9% à 0,793 CHF dans un indice SPI en hausse de 0,4%.Grâce à un premier semestre et un 4e trimestre solides, Schmolz+Bickenbach a pu engranger un "robuste" exercice 2017, a commenté la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Le renchérissement des prix et la hausse des volumes ainsi que le programme d'efficience expliquent cette performance, a souligné l'analyste.Le spécialiste se déclare toutefois déçu par l'objectif Ebitda émis par l'aciériste. Ce dernier vise un résultat brut oscillant entre 200 et 230 mio CHF en 2018, contre 222 mio en 2017.L'intégration d'une partie de l'entreprise Ascometal, acquise le 1er février, explique en effet ces perspectives conservatrices, a fait remarquer le groupe germano-lucernois.Pour UBS en revanche, l'objectif d'Ebitda du groupe est conforme à ses attentes. L'analyste estime aussi que les solides livraisons du 4e trimestre ont contribué aux résultats réjouissants mais pointe du doigt la faiblesse des marges au dernier partiel.Le fait que le groupe ait pu répercuter sur les prix finaux la hausse des tarifs des électrodes est aussi salué. La banque confirme la recommandation "buy".lk/al(AWP / 08.03.2018 10h15)