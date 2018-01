Schmolz+Bickenbach relève à 195 mio EUR son offre pour Asco

Zurich (awp) - Le sidérurgiste Schmolz + Bickenbach (S+B) a relevé jeudi soir son offre pour la reprise du français Asco Industries. Celle-ci passe des 135 mio EUR annoncés en décembre à 195 mio, indique le groupe lucernois dans un communiqué. Sur ce montant, 82 mio EUR sont destinés à être investis dans les sites de production d'Asco au cours des quatre prochaines années.La nouvelle offre soumise aux liquidateurs du groupe français comprend désormais également le site de Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône (Sud) et ses 350 collaborateurs. La direction de S+B explique l'extension de son engagement initial par "une étude technique et commerciale minutieuse du site".Le fournisseur d'aciers spéciaux haut-de-gamme espère garantir "la plupart des emplois existants" et en développer de nouveaux chez Ugitech, sa principale filiale dans l'Hexagone.S+B a réaffirmé son intention de "jouer un rôle actif dans le processus de consolidation de la branche des aciers spéciaux en Europe". Si elle aboutit, l'acquisition fera de S+B un leader européen du secteur.En 2015, Asco Industries a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 500 mio EUR avec 1500 collaborateurs. S+B a généré en 2016 des recettes de plus de 2,3 mrd EUR et emploie 8900 personnes.buc/rp(AWP / 18.01.2018 19h00)