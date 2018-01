Schmolz+Bickenbach remporte la mise sur le français Ascométal

Zurich (awp) - Schmolz+Bickenbach s'est vu attribuer la reprise des sites et des activités de son homologue français en redressement judiciaire Asco Industries par un tribunal strasbourgeois. La décision prendra effet dès jeudi, souligne un communiqué publié lundi. La nominative Schmolz+Bickenbach avait été suspendue de cotation dans l'attente de cette décision.Après avoir ouvert les enchères en fin d'année dernière, offrant 135 mio EUR dont 64 mio d'investissements, l'aciériste lucernois avait relevé sa mise à 195 mio mi-janvier, en y incluant le site de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône et ses 350 collaborateurs.La transaction porte sur les principales implantations d'Asco Industries, au sein desquels la majorité des emplois seront conservés, assure Schmolz+Bickenbach. De nouveaux postes seront par ailleurs créés sur le site Ugitech en Haute-Savoie.Ascométal, ancienne filiale d'Usinor, avait déjà été placée en redressement judiciaire en mars 2014, avant d'être reprise en mai 2014 par Frank Supplisson, associé à des investisseurs français et européens, sous la houlette du ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg.Cette reprise n'a toutefois pas permis à l'entreprise - qui compte parmi ses clients Renault, Bosch, Fiat, Toyota, BMW ou la SNCF - de rebondir.En 2016, Asco Industries a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 373 mio EUR avec quelque 1400 collaborateurs. Schmolz+Bickenbach a généré sur la même période des recettes de plus de 2,3 mrd EUR, avec 8900 personnes.jh/al(AWP / 29.01.2018 10h35)