Schmolz+Bickenbach retrouve le chemin de la rentabilité en 2017

Zurich (awp) - L'aciériste Schmolz+Bickenbach a renoué avec la rentabilité en 2017. Le groupe lucernois a enregistré un bénéfice net de 45,7 mio EUR, contre une perte de 80 mio il y a un an. L'entreprise anticipe pour l'exercice en cours un bénéfice brut opérationnel ajusté (Ebitda) peu ou prou stable voire en repli, a-t-elle indiqué jeudi."Nous avons réalisé un bon exercice 2017 durant lequel nous avons atteint tous nos objectifs ou nous les avons dépassés", a souligné le directeur général (CEO) Clemens Iller, cité dans le communiqué.Au cours de la période sous revue, l'Ebitda ajusté s'est envolé de 45,4% à 222,7 mio EUR, grâce à tous les secteurs d'activités et régions. La marge afférente a pris 1,7 point de pourcentage à 8,3%.Le chiffre d'affaires a bondi de 15,7% à 2,68 mrd EUR sur un an et les volumes ont pris 4,2% à 1797 kilotonnes. Le prix moyen par tonne s'est pour sa part inscrit à 1490 EUR, soit une hausse de 11%.Les ventes sont conformes au consensus AWP tandis que l'Ebitda ajusté est supérieur aux attentes des analystes.Pour l'exercice en cours, l'aciériste lucernois vise un bénéfice brut (Ebitda) ajusté oscillant entre 200 et 230 mio EUR, contre 222,7 mio EUR en 2017.lk/al(AWP / 08.03.2018 07h50)