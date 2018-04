Schneider Electric: c.a. 1T en légère baisse, objectifs confirmés

SCHNEIDER ELECTRIC

Paris - Schneider Electric a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en légère baisse pour le premier trimestre, pénalisé par des effets de changes, mais le groupe, qui s'est montré "très dynamique" sur la période, a confirmé ses objectifs annuels.Entre janvier et mars, le chiffre d'affaires a atteint 5,8 milliards d'euros, en baisse de 0,7% en données publiées mais en hausse de 6,2% en données organiques, selon un communiqué. Il est légèrement supérieur aux attentes du consensus d'analystes réalisé par Factset, qui tablait sur 5,7 milliards."On est sur un premier trimestre très dynamique", a commenté auprès de l'AFP Emmanuel Babeau, directeur financier de Schneider Electric, précisant que le groupe avait notamment profité d'un "environnement économique mondial favorable".La différence entre les données publiées et organiques "s'explique par un effet devise négatif de plus de 450 millions d'euros, qui était attendu", a-t-il ajouté.En données organiques, l'ensemble des divisions du groupe sont en croissance, sauf l'activité Infrastructure, traditionnel maillon faible du groupe (-2,7% en organique, -14,7% en données publiées)."On a eu une prise de commande dynamique sur le trimestre et ça augure bien de la suite de l'année pour cette activité", a toutefois affirmé M. Babeau, qui s'attend à ce que la division Infrastructure renoue avec la croissance organique dès le deuxième trimestre.Hormis l'Europe de l'Ouest qui est restée stable, toutes les zones géographiques du groupe progressent en données organiques."On a fait un remarquable trimestre en Chine, on a fait un très bon trimestre aux Etats-Unis", a souligné le directeur financier.Le groupe, qui s'attend à ce que cette dynamique positive se poursuivre, a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Il précise en outre qu'il vise désormais le haut de la fourchette de ses estimations.Pour 2018, Schneider Electric prévoit une croissance organique de l'Ebita ajusté (bénéfice avant impôts, taxes et amortissements, ndlr) avec +20 à +50 points de base, "fourchette correspondant à l'amélioration annuelle moyenne visée pour la période 2017-2019" et une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre +3% et +5%.vac/lrb/pb(©AFP / 19 avril 2018 05h40)