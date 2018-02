IGE+XAO

SCHNEIDER ELECTRIC

Paris - Le groupe industriel français spécialisé dans la gestion d'électricité, Schneider Electric détiendra 70,69% du capital de l'éditeur français de logiciels IGE+XAO à l'issue d'une offre publique d'achat, ont annoncé lundi les deux groupes dans un communiqué.Dans le cadre de l'OPA, Schneider Electric a obtenu 61,9% du capital et au minimum 61,86% des droits de vote d'IGE+XAO. Compte tenu de ce que détenait déjà Schneider Electric, le groupe industriel détiendra directement ou indirectement 70,69% du capital de la société.IGE+XAO conçoit, produit et commercialise des logiciels dédiés à l'électricité et a diffusé dans le monde plus de 80.000 licences.La société a réalisé un chiffre d'affaires sur l'exercice 2016-17 de 29,4 millions d'euros avec une marge opérationnelle de 27%.L'opération vise à renforcer l'offre logicielle de Schneider Electric dans un domaine complémentaire à la fourniture de produits pour la distribution électrique et doit permettre à IGE+XAO d'accélérer son développement.spe/fka/eb(©AFP / 19 février 2018 15h44)