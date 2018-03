Schweiter a étoffé sa rentabilité l'an dernier, malgré des revenus décevants

(ajoute commentaires d'analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - Schweiter Technologies n'est pas parvenu en 2017 à franchir le cap du milliard de francs de revenus, malgré une croissance de 7% à 980,2 mio CHF. L'excédent d'exploitation (Ebit) a grappillé 2% à 87,3 mio CHF. La rentabilité opérationnelle des activités poursuivies s'est envolée de plus d'un quart à 77,0 mio CHF, détaille vendredi le rapport d'activités du producteur de matériaux composites.Le bénéfice net a été multiplié par plus de deux à 172,0 mio CHF, dont un produit de 95,0 mio issu de la cession d'activités. Les actionnaires se verront offrir un dividende ordinaire de 40,00 CHF, assorti d'un bonus de 5,00 CHF par action.Le groupe zurichois avait cédé fin juin sa division SSM spécialisée dans les machines textile à son ancien concurrent sur ce segment Rieter, pour 124,2 mio CHF. L'opération ampute les revenus de la société de Horgen, qui souhaitait se concentrer sur les seuls matériaux composites, de 85,9 mio CHF engrangés avec ces activités en 2016.Le site RhyTech de Neuhausen avait été cédé mi-novembre au groupe immobilier Halter et devait rapporter un bénéfice comptable inférieur à 10 mio CHF.L'acquisition fin juillet de l'irlandais Athlone Extrusions, pour 48 mio EUR, a apporté une contribution non spécifiée en termes de revenus comme de rentabilité.Les pronostics du consensus AWP, rendus délicats par la multiplication des variables en raison des changements de périmètre, articulaient en moyenne un chiffre d'affaires de 1,00 mrd CHF, pour un Ebit de 81,5 mio CHF. La rémunération des actionnaires devait s'élever à 42,33 CHF.OPTIMISME VAGUE3A Composites, l'unique division restante du groupe, a bien débuté l'année et devrait poursuivre sur cette lancée. La direction ne s'aventure cependant pas sur le terrain des perspectives concrètes.Les débouchés dans l'éolien risquent de demeurer modestes sur la première moitié de l'année, tandis que les segments des écrans et de la construction devraient profiter de l'embellie conjoncturelle. La tendance à l'allégement des véhicules alimente la confiance dans l'évolution de la subdivision Transports.Les analystes accueillent une performance qualifiée de "robuste", regrettant toutefois l'absence de projections chiffrées sur le court terme notamment.Pour purement qualitatives qu'elles soient, les considérations de la direction sur la marche des affaires demeurent optimistes, relève la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Le dividende additionnel tiré du produit de la cession de SSM à Rieter est de nature à ravir les actionnaires.UBS note que la rémunération d'ensemble des actionnaires devrait compenser au moins partiellement les perspectives mitigées brossées par la direction ou l'évolution décevante du bénéfice par action.A 12h27, la porteur Schweiter s'appréciait de 1,1% à 1168 CHF, dans un SPI en hausse de 0,16%.L'assemblée générale du 13 avril devra se prononcer sur le transfert du siège de l'entreprise de Horgen vers la commune zougoise de Steinhausen.jh/lk/rp(AWP / 09.03.2018 13h05)