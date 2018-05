Scout24 prend une participation dans le Cifi

Flamatt (awp) - La régie de petites annonces en ligne Scout24 indique mercredi avoir pris une participation dans la société de conseil aux entreprises Cifi, destinée renforcer ses capacités dans l'évaluation et les transactions immobilières. Les deux parties ont convenu de taire le prix et l'ampleur de cet engagement.Cifi (Iazi en allemand) est sise à Zurich et emploie quelque 80 collaborateurs. La société était jusqu'ici détenue par ses deux partenaires actifs, Philippe Sormani et Donato Scognamiglio.jh/rp(AWP / 23.05.2018 16h30)