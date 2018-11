Scrutant le G20, Wall Street sur ses gardes à l'ouverture

La Bourse de New York évoluait proche de l'équilibre peu après l'ouverture vendredi, les investisseursfaisant preuve de prudence avant un entretien du chef d'Etat américain avec son homologue chinois en marge du G20 sur fond de tensions commerciales entre les deux pays.Vers 15H05 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, reculait de 0,13%, à 25.307,14 points.L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 0,03%, à 7.270,60 points après avoir démarré dans le vert.L'indice élargi S&P 500, qui baissait juste après le début de la séance, grappillait 0,04%, à 2.738,86 points.Wall Street avait terminé en petite baisse jeudi, les indices reprenant leur souffle après un bond la veille: le Dow Jones avait cédé 0,11% et le Nasdaq 0,25%.Vendredi, les acteurs du marché étaient à l'affût de tout signal sur les chances d'apaisement de la querelle commerciale sino-américaine après la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping prévue samedi.Le locataire de la Maison Blanche souffle le chaud et le froid sur le sujet, louant à la fois les taxes douanières contre la Chine mais se disant aussi "très près" de conclure un accord commercial avec Pékin."Alors que les attentes sont assez faibles, le marché considèrerait comme un résultat positif le fait de retarder la hausse prévue en janvier de taxes douanières (américaines sur les produits chinois) avec un engagement à poursuivre les discussions", a estimé Michael Hewson de CMC Markets.En revanche, "une escalade des tensions serait mal accueillie au vu du ralentissement déjà observé dans la plupart des indicateurs économiques mondiaux", a ajouté le spécialiste.Comme plusieurs autres observateurs, M. Hewson mettait en avant la présence prévue au dîner entre Donald Trump et Xi Jinping de Peter Navarro, le conseiller chargé du commerce du président américain connu pour son intransigeance face à la Chine.Pour Jasper Lawler de London Capital Group toutefois, "le marché pourrait simplement monter si le G20 se déroule sans remous majeurs".Les commentaires du président de la banque centrale américaine Jerome Powell mercredi, interprétés par les investisseurs comme le signe d'un éventuel ralentissement de la remontée des taux d'intérêt, ont "changé la donne" selon lui. "Avec une Fed plus prudente, le marché est mieux positionné pour réagir positivement au G20 et s'engager sur la voie d'une hausse des indices d'ici la fin de l'année", a-t-il estimé.Signe de détente sur un autre front commercial, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique ont signé vendredi le nouveau traité de libre-échange nord-américain lors d'une cérémonie officielle en marge du G20 à Buenos Aires.Sur le front des valeurs, le géant mondial de l'hôtellerie Marriott baissait de 4,83% après avoir annoncé le piratage d'une base de données pouvant contenir les informations d'environ 500 millions de clients.Facebook, qui a confirmé jeudi soir que sa numéro deux Sheryl Sandberg avait demandé à ses collaborateurs de se renseigner pour savoir si le milliardaire George Soros avait un intérêt financier à ternir l'image de l'entreprise, perdait 0,29%.La chaîne de magasins de jeux vidéos GameStop reculait de 9,16% après avoir fait part de prévisions décevantes pour l'ensemble de l'année.La société de matériels informatiques Hewlett-Packard montait de 0,04% après avoir publié un bénéfice trimestriel en ligne avec les attentes et un chiffre d'affaires un peu meilleur que prévu.Sur le marché obligataire, le taux de la dette à 10 ans des États-Unis baissait à 3,007% , contre 3,030% jeudi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,305%, contre 3,325% la veille.Nasdaq(©AFP / (30 novembre 2018 16h22)