Seadrill annonce un accord de restructuration avec ses créanciers

SEADRILL

Oslo - Le groupe de forages pétroliers Seadrill, qui s'était placé sous la protection de la loi américaine sur les faillites (chapter 11), a annoncé lundi un nouvel accord de restructuration financière avec la plupart de ses créanciers.Dans sa nouvelle formule, le compromis dispose du soutien d'environ 99% des banques ayant accordé des prêts à Seadrill et d'environ 70% des détenteurs d'obligations, a indiqué le groupe très lourdement endetté dans un communiqué.En septembre, une première mouture prévoyait que Seadrill reçoive 1,06 milliard de dollars de capitaux frais et reporte d'environ cinq ans les échéances de remboursement de 5,7 milliards de dollars de dette.Mais seuls 40% des porteurs d'obligations y avaient donné leur aval.Le nouveau projet d'accord contient des ajustements plus favorables aux réfractaires.Seadrill a été durement touché par la crise du secteur pétrolier déclenchée par la chute du cours du baril à compter de l'été 2014 alors même que le groupe était engagé dans un vaste programme d'expansion.L'entreprise contrôlée par le milliardaire chypriote d'origine norvégienne John Fredriksen ployait l'an dernier sous une dette et des engagements financiers proches de 11 milliards de dollars.L'annonce a soulagé les investisseurs: l'action s'adjugeait 9,16% à 13H34 (12H34 GMT) à la Bourse d'Oslo.phy/gab/az(©AFP / 26 février 2018 12h56)