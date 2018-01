Seconde semaine au sommet du box-office nord-américain pour "Jumanji"

Sans sortie majeure cette semaine, le film "Jumanji: Bienvenue dans la jungle", suite du film à succès de 1995, a passé son second week-end d'affilée en tête du box-office nord-américain, selon les chiffres provisoires publiés par la société spécialisée Exhibitor Relations.Porté par l'énergie débordante de Dwayne "The Rock" Johnson mais aussi de Kevin Hart et de Jack Black, le film va rapporter 33,4 millions de dollars lors du long week-end prolongé lundi par le "Martin Luther King Jr. Day", selon ces estimations.Le long métrage de Jake Kasdan sur quatre adolescents perdus dans un jeu vidéo s'inscrit parmi les dix meilleures performances jamais réalisées sur le marché nord-américain lors de ce week-end de janvier.Depuis sa sortie, il a engrangé 289,5 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord et 666 millions au total dans le monde, selon le site spécialisé Box Office Mojo."Jumanji" a devancé "Pentagon Papers", le film de Steven Spielberg sur la bataille menée par le Washington Post pour publier ces documents secrets sur l'engagement américain au Vietnam.Avec une sortie limitée depuis deux semaines, le film titré "The Post" en anglais était pour la première fois diffusé sur l'ensemble du territoire nord-américain et va amasser 22,2 millions de dollars de vendredi à lundi, selon Exhibitor Relations.Sur la troisième marche du podium, arrive "The Passenger" du réalisateur espagnol Jaume Collet-Serra, sorti cette semaine et qui va cumuler 16 millions de dollars de recettes sur quatre jours.Ejecté du podium, "Star Wars: Les derniers Jedi" accroche la quatrième place avec 14,7 millions de dollars sur quatre jours et 595 millions en cinq semaines. Au niveau mondial, il a rapporté 1,6 milliard de dollars et a ainsi atteint la dixième place du classement des films les plus rémunérateurs de tous les temps.En cinquième position se retrouvent ex-aequo, avec 14,5 millions de dollars de recettes, "The Greatest Showman", l'histoire du magicien et homme de spectacle P.T. Barnum (97,2 millions au total en quatre semaines), et "Paddington 2", la suite des aventures du célèbre ourson, sortie cette semaine.Voici la suite du top 10:7 - "Insidious: La Dernière Clé": 14,2 millions de dollars (50,5 en deux semaines)8 - "Proud Mary": 12 millions de dollars pour son premier week-end9 - "Pitch Perfect 3": 6,8 millions de dollars (96 en quatre semaines)10 - "Les heures sombres": 5,2 millions de dollars (36,4 en huit semaines)(©AFP / 14 janvier 2018 19h43)