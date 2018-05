Secousse sismique dans une mine en Pologne: un mort, trois disparus

Varsovie - Un mineur est mort et trois autres sont toujours recherchés, après une secousse sismique intervenue samedi dans la mine Zofiowka en Silésie, dans le sud de la Pologne, a indiqué dimanche la direction de la mine."Le médecin a constaté la mort" d'un mineur retrouvé dimanche matin par les sauveteurs, a déclaré à la presse Daniel Ozon, PDG de la société JSW gérant la mine.Il s'agit probablement d'un homme "âgé de 38 ans qui travaillait dans la mine depuis 10 ans", mais qui devait encore être identifié par les proches, a-t-il ajouté.Dimanche, les secouristes ont également "établi un contact visuel" avec un autre mineur, apparemment partiellement enseveli, mais son état restait pour l'instant inconnu.L'action de son sauvetage, à laquelle participent 200 secouristes, va prendre quelques heures, a indiqué M. Ozon.On restait toujours sans nouvelles des trois autres mineurs, a-t-il encore déclaré.La secousse a eu lieu samedi à 11H00 locale (09H00 GMT) à la profondeur de 900 mètres et a été ressentie également à la surface par les habitants de la ville.Selon l'Office polonais des mines (GUW), elle avait une magnitude de 3,42 à l'échelle de Richter.Onze mineurs se trouvaient à l'intérieur de la mine au moment de la secousse. Quatre d'entre eux ont pu être évacués immédiatement après la secousse, deux autres ont pu regagner la surface avec l'aide des secouristes, selon le PDG.Les accidents de mines ont fait plus de 200 victimes au cours des 45 dernières années, selon l'agence PAP.Le charbon reste la principale ressource énergétique en Pologne. L'an dernier, les mines polonaises ont extrait 65,5 millions de tonnes de charbon.(©AFP / 06 mai 2018 11h14)