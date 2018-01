Sécurité: ADT lève 1,47 md USD en Bourse, moins que prévu

ADT CORP

New York - La société américaine spécialisée dans la sécurité de la maison ADT, contrôlée par le fonds Apollo, a annoncé jeudi avoir levé 1,47 milliard de dollars à l'occasion de son retour en Bourse, soit moins que prévu initialement.L'entreprise, qui cotera à partir de vendredi sur le New York Stock Exchange sous le symbole "ADT", a vendu 105 millions d'actions au prix de 14 dollars après avoir proposé 111,1 millions d'actions au prix de 17 à 19 dollars.Apollo avait acheté ADT en 2016 pour environ 6,9 milliards de dollars et l'avait fusionné avec deux autres entreprises spécialisées dans la sécurité et la télésurveillance. Le fonds d'investissement conservera 85% de la nouvelle société ainsi formée après son entrée en Bourse.L'argent levé à l'occasion de cette opération servira entre autres à rembourser une partie de ses dettes.Basée à Boca Raton, en Floride, ADT est présente au Canada et aux Etats-Unis où elle vend des systèmes d'alarme, de vidéosurveillance ou de serrures électroniques. Elle emploie 18.000 personnes et revendique 7,2 millions de clients.Au cours des neuf premier mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3,2 milliards de dollars pour une perte nette de 296 millions.Avant son rachat par Apollo, le groupe était déjà coté en Bourse sous le même symbole sur le New York Stock Exchange.jum/elc(©AFP / 19 janvier 2018 03h03)