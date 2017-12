Sécurité connectée: Amazon rachète la start-up Blink

AMAZON.COM

San Francisco - Le géant américain de l'internet Amazon a acquis la start-up Blink, spécialisée dans l'alarme domotique sans fil comme les caméras de sécurité connectées, a indiqué Blink dans un blog vendredi."Nous continuons notre activité dans le giron d'Amazon", a indiqué la start-up."C'est notre premier jour au sein d'Amazon et nous sommes impatients de voir ce que nous pouvons offrir ensemble aux consommateurs".La société américaine a présenté la semaine dernière une caméra d'alarme au prix de 99 dollars parmi ses produits de sécurité connectée.Les termes financiers du rapprochement n'ont pas été divulgués. Interrogé par l'AFP, Amazon n'a pas répondu.Le groupe de Seattle a déjà fait une avancée dans le secteur de la sécurité domotique offrant des serrures et caméras intelligentes qui peuvent permettre des livraisons de paquets à l'intérieur de chez soi sans être là.Les kits "Amazon Key" ("Amazon clé") qui incluent une caméra connectée à l'internet associée à une serrure intelligente, se vendent à partir de 250 dollars.Les clients peuvent ainsi suivre la livraison d'un colis sur une application et regarder la livraison se faire sur l'écran de leur téléphone.Amazon a déjà dit qu'il cherchait des partenariats avec des métiers de services allant du teinturier au promeneur de chiens pour doper l'usage de cette clé connectée.Son grand rival dans la distribution, Walmart, est aussi sur les rangs, ayant annoncé dernièrement un service de livraison en collaboration avec une entreprise spécialisée dans les caméras intelligentes et les verrous.gc/vmt/jld/pb(©AFP / 22 décembre 2017 20h51)