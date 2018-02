Sécurité des réseaux: Huawei veut être jugé "sur les faits"

Barcelone - Le patron du géant chinois des télécoms Huawei, Ken Hu, a réagi lundi aux inquiétudes concernant un éventuel espionnage chinois via ses réseaux ou smartphones en souhaitant être jugé "sur les faits, pas des suspicions".Huawei a essuyé des revers commerciaux aux Etats-Unis sur fond d'inquiétude, exprimée par la communauté du renseignement américain et des élus du Congrès, concernant l'éventuelle utilisation des réseaux et smartphones du groupe à des fins d'espionnage. Le fondateur du groupe est un ancien officier de l'Armée populaire de libération chinoise.Les autorités américaines ont même demandé au gouvernement australien de ne pas utiliser d'équipement Huawei pour le déploiement de la 5G dans le pays, selon la presse locale."Nous constatons les inquiétudes mais il n'y a pas d'éléments solides (pour accréditer la rumeur, ndlr). Le débat et les discussions doivent être fondés sur des faits, pas des suspicions, c'est la meilleure approche pour régler le sujet", a réagi M. Hu lors d'un point presse en marge du Congrès mondial des télécoms (MWC) qui a débuté lundi à Barcelone."Nous avons fait nos preuves en matière de sécurité, il s'agit d'une de nos principales priorités", a-t-il encore insisté, en soulignant que Huawei servait plus de 400 opérateurs dans le monde.Interrogé sur les premiers déploiements commerciaux de la 5G, une nouvelle génération de technologie mobile qui permettra de démultiplier les données transmises, il a assuré que les premières commercialisations devraient se faire "avant la fin de l'année"."Nous avons signé 45 contrats de pré-commercialisation de la 5G dans le monde et des tests de grande envergure sont menés dans de grandes agglomérations, telles que Vancouver, Tokyo, Londres ou Séoul", a ajouté Ken Hu.Si les premières annonces de déploiement sont venues d'Asie et des Etats-Unis, M. Hu a aussi noté "un engagement assez fort de la part des opérateurs européens en matière de 5G": "Nous travaillons activement avec plusieurs d'entre eux en vue d'un lancement prochain".Il a aussi assuré que le premier smartphone compatible 5G de Huawei, étape importante pour son adoption par le grand public, serait lancé en 2019, une fois fixés les standards.(©AFP / 26 février 2018 14h32)