Sédar Piller nommé responsable de SYZ Independent Asset Managers à Zurich

Au cours des quatre dernières années, le bureau zurichois de SYZ Independent Asset Managers, l'unité dédiée aux gérants indépendants, a connu une forte croissance tant au niveau des avoirs sous gestions que du personnel. Le bureau s'est agrandi avec le recrutement de deux conseillés expérimentés : Iwan Graf et Samuel Thébault, qui ont rejoint Sédar Piller.Dirigée par Jean-Marc Vallet, l'unité dédiée aux gérants indépendants du Groupe SYZ a connu une croissance remarquable sur plusieurs marchés, notamment l'Europe et l'Amérique du sud, grâce à son positionnement spécifique et à la qualité du service proposé. Ainsi, les actifs déposés sont passés de 1'450 millions à presque CHF 4 milliards entre fin 2014 et fin 2017. L'unité compte 18 personnes, dont sept professionnels expérimentés, de véritables interlocuteurs pour les gérants indépendants.Suite à la nomination du nouveau responsable de SYZ Independent Managers à Zurich, Jean-Marc Vallet s'est exprimé ainsi : « Sédar Piller a immédiatement intégré la philosophie avec laquelle nous souhaitons développer notre partenariat avec les gérants indépendants. Il a notamment convaincu de nombreux gérants indépendant spécialisés sur la clientèle d'Europe centrale et d'Afrique, dont les exigences sont particulières, et amène une réelle valeur ajoutée aux gérants indépendants grâce à ses larges compétences. »Confrontés au défi que représente le profond bouleversement de leurs conditions-cadres, les gérants indépendants sont à la recherche d'un service qui va au-delà des activités de dépositaire et de trading et qui réponde aux besoins des gérants indépendants requérant spécialisation et qualité du conseil dans une architecture ouverte. Partant de ce constat, SYZ Independent Asset Managers, a développé une offre qui inclut tout l'éventail des prestations dont un gérant indépendant a besoin, à savoir une banque dépositaire solide, une plateforme administrative efficace et dédiée, des conseils d'investissement à haute valeur ajoutée, des services d'ingénierie financière et patrimoniale ainsi qu'une expertise légale et réglementaire.Par son très large réseau de prestataires en Suisse et son excellente compréhension de leur métier, SYZ Independent Asset Managers offre aux gérants indépendants, dans un esprit entrepreneurial, un interlocuteur qui partage leurs mêmes valeurs et qui sait les accompagner dans leurs affairesJean-Marc Vallet précise : « Pour que les gérants indépendants vous reconnaissent comme un partenaire à part entière, il faut avoir compris chaque étape de la chaîne de valeur de leur métier : que ce soit au niveau des services, des compétences ou des systèmes de technologie de l'information. Chez SYZ nous pensons en termes d'innovation, nous réfléchissons en systèmes ouverts et en interactions humaines afin de proposer une approche différente, un réel partenariat.Après avoir débuté sa carrière à la Neue Aargauer Bank où il a travaillé 11 ans, Sédar Piller a ensuite travaillé à la Banque J. Safra Sarasin à Zurich dans le conseil aux entrepreneurs, avant de rejoindre la Banque SYZ en 2014. Sédar Piller s'exprime aisément en allemand, français et anglais. Il est diplômé Economiste bancaire ES de l'école professionnelle pour banque et finance (AKAD) de Zurich et termine actuellement son diplôme Certified International Wealth Manager (CIWM).Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter:Moreno VolpiTél.: +41 (0)58 799 16 98Email: moreno.volpi@syzgroup.com Fondé à Genève en 1996, SYZ est un groupe bancaire suisse en forte croissance, qui se concentre exclusivement sur la gestion d'actifs à travers deux métiers complémentaires : la banque privée haut de gamme et la gestion institutionnelle. SYZ offre aux investisseurs privés et institutionnels des services de gestion complète de leurs portefeuilles. Son style d'investissement axé sur la gestion active et la réduction du risque vise clairement à fournir une performance absolue à travers la génération d'alpha.SYZ est une société indépendante et familiale présente à l'international. Le Groupe possède des fonds propres solides et bénéficie de son statut de société privée et indépendante. tensid.ch / 30.04.2018 09h31)