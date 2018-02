Séisme à Taïwan: quinze morts, selon un nouveau bilan

Le bilan du séisme qui a frappé mardi l'est de Taïwan a atteint quinze morts samedi, lorsque les secouristes qui recherchaient une famille de touristes chinois disparue ont découvert trois corps dans les décombres d'un immeuble en partie effondré.Les secouristes ont fouillé les décombres au pied d'un complexe d'habitation de douze étages dans la ville taïwanaise de Hualien (est), incliné à 45 degrés à la suite du séisme et menaçant de s'écrouler, ce qui compliquait les opérations de sauvetage.Les trois morts découverts samedi et un couple toujours porté disparu seraient les membres d'une famille de Pékin arrivée lundi à Taïwan pour un séjour dans cette destination touristique, ont indiqué les autorités.Ils séjournaient au deuxième étage d'un hôtel situé dans ce complexe lorsque le séisme d'une magnitude de 6,4 s'est produit.Les corps retrouvés samedi sont ceux d'un garçon de 12 ans, d'un homme et d'une femme, ont indiqué les secouristes, soulignant que 12 des 15 personnes décédées avaient trouvé la mort dans ce complexe appelé Yun Tsui qui abrite un ensemble d'habitations, un restaurant, des commerces et un hôtel.Les pompiers de la ville ont indiqué qu'ils fouillaient la partie écroulée de l'immeuble, à partir du quatrième étage, et qu'ils faisaient tout leur possible pour procéder à des sauvetages, bien que le bâtiment penche à 45 degrés.Trois bâtiments partiellement détruits dans la ville de Hualien ont été démolis pour des raisons de sécurité publique, y compris l'hôtel Marshal où un employé a été tué.Le pire séisme ayant dévasté Taïwan avait fait 2.400 morts en septembre 1999. Depuis, des normes plus strictes en matière de construction avaient été imposées à Taïwan, mais de nombreux bâtiments plus anciens demeurent vulnérables même aux séismes modérés.(©AFP / 10 février 2018 16h43)