Semi-conducteurs: Qualcomm prêt à discuter de l'OPA de Broadcom

BROADCOM

QUALCOMM

NXP SEMICONDUCTORS

New York - Après quatre mois de va-et-vient par médias interposés, le fabricant américain de semi-conducteurs Qualcomm a fait un pas lundi vers son rival Broadcom, qui veut le racheter, mais ce dernier s'est montré sceptique sur cette ouverture qualifiée de "feinte".Qualcomm, fournisseur d'Apple notamment, s'est dit pour la première fois ouvert à engager des négociations avec Broadcom, prêt à débourser jusqu'à 120 milliards de dollars pour le racheter.La société a dans la foulée invité Broadcom à discuter du prix et à consulter ses livres de comptes pour avoir une idée plus précise de sa valeur."Broadcom ne croit pas que le processus décliné aujourd'hui (ce lundi) par Qualcomm soit destiné à aboutir à un prompt accord", a réagi le courtisan, dans un communiqué cinglant. "Broadcom est prêt à discuter de sa proposition dans des termes et sur une base (...) réalistes pour les deux parties et leurs actionnaires respectifs, mais n'a pas encore trouvé en face une contrepartie disposée à en faire de même".A Wall Street, le titre Qualcomm gagnait 3,24% à 65,37 dollars vers 17H35 GMT.Si elle devait se concrétiser, la fusion Broadcom-Qualcomm serait la plus grosse jamais réalisée dans les technologies et créerait un mastodonte dans un secteur en pleine consolidation face au développement de technologies liées aux véhicules autonomes et à la 5G."Qualcomm propose un rendez-vous supplémentaire à Broadcom pour discuter du prix et des termes d'une transaction potentielle", avait écrit auparavant le groupe dans un communiqué."Ayant déjà résolu sur le principe les problématiques liées à la règlementation, nous proposons d'organiser une rencontre -- dès que possible pour chacune des parties-- focalisée sur le prix si Broadcom souhaite discuter du sujet", a ajouté en outre Paul Jacobs, le président du conseil d'administration de Qualcomm, dans une lettre adressée au PDG de Broadcom, Hock Tan.- Repousser l'AG -"Nous comprenons qu'il y ait des divergences entre vous et nous sur la valorisation (mais) notre évaluation est basée sur des informations importantes (confidentielles) en plus des données publiques que vous avez à votre disposition" poursuit le dirigeant. Qualcomm se dit prêt à partager ces informations avec Broadcom.Ce changement de cap intervient après une rencontre le 23 février entre les deux parties et une semaine avant que les actionnaires de Qualcomm, réunis en assemblée générale, ne se prononcent sur le rapprochement entre les deux entreprises. Broadcom a déjà fait part de son intention de prendre le contrôle de la majorité du conseil d'administration de sa cible pour faire passer son projet lors de cette AG du 6 mars.Broadcom se dit persuadé que l'ouverture "théâtrale" et "feinte" de Qualcomm est une manoeuvre destinée à repousser la tenue de l'AG et à gagner du temps."Lors de la rencontre entre Broadcom et Qualcomm le 23 février, rencontre initiée par Broadcomm, Qualcomm a refusé de confirmer qu'il maintiendra le vote prévu des actionnaires le 6 mars", dénonce le groupe. Et d'en déduire que: "Le processus proposé par Qualcomm est un effort pour retarder l'AG annuelle du 6 mars".Broadcom a abaissé de 82 dollars par action à 79 dollars son offre de rachat de Qualcomm la semaine dernière, après que sa cible eut relevé sa propre proposition de rachat du néerlandais NXP à quelque 43 milliards de dollars.L'offre originelle --qui valorisait Qualcomm à 120 milliards de dollars hors dette-- serait en revanche remise sur la table si jamais Qualcomm ne finalisait pas son projet de rapprochement avec NXP, avait ajouté Broadcom, qui a promis de verser 8 milliards de dollars de dédommagements au cas où la fusion avec Qualcomm serait bloquée par les autorités de la concurrence.rl-lo/jld/pb(©AFP / 26 février 2018 17h56)