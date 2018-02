Semi-conducteurs: Qualcomm remet la main à la poche pour racheter NXP

QUALCOMM

NXP SEMICONDUCTORS

APPLE INC.

BROADCOM

New York - Le fabricant américain de semi-conducteurs Qualcomm a annoncé mardi dans un communiqué qu'il relevait son offre afin de boucler le rachat de son concurrent néerlandais NXP, en accord avec la direction de ce dernier.Qualcomm va payer 127,50 dollars par action restante de NXP, contre 100 dollars proposés auparavant, a-t-il fait savoir. Cette nouvelle offre valorise le capital de NXP à 43 milliards de dollars, a calculé l'agence Bloomberg.Le groupe américain spécialisé dans la téléphonie, fournisseur notamment d'Apple, a indiqué avoir déjà obtenu l'assurance que neuf actionnaires de NXP, pesant quelque 28% du capital, apporteraient leurs titres à cette offre améliorée.Qualcomm et NXP avaient annoncé cette fusion en octobre dernier.Peu après, Qualcomm a lui-même été visé par une offre d'achat, hostile celle-là, de son concurrent Broadcom.Ces deux groupes sont engagés dans un bras de fer autour de ce qui pourrait être la plus importante fusion de l'histoire du secteur technologique. La dernière offre de Broadcom s'élève à quelque 120 milliards de dollars hors dette, un montant jugé insuffisant par Qualcomm.aue/soe/az(©AFP / 20 février 2018 12h35)