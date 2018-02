Semi-conducteurs: Qualcomm renchérit son offre sur NXP, Broadcom mécontent

QUALCOMM

New York - Le fabricant américain de semi-conducteurs Qualcomm a annoncé mardi qu'il relevait son offre afin de boucler le rachat de son concurrent néerlandais NXP, ce qui irrite Broadcom qui convoite Qualcomm dans une OPA inamicale.Qualcomm a relevé mardi son offre à 127,50 dollars par action restante de NXP, a-t-il fait savoir dans un communiqué.Cette nouvelle offre valorise le capital de NXP à 43 milliards de dollars, a calculé l'agence Bloomberg.Le groupe américain spécialisé dans la téléphonie, fournisseur notamment d'Apple, a indiqué avoir déjà obtenu l'assurance que neuf actionnaires de NXP, pesant quelque 28% du capital, apporteraient leurs titres à cette offre améliorée.Qualcomm et NXP avaient annoncé cette fusion en octobre dernier.Peu après, Qualcomm a lui-même été visé par une offre d'achat, hostile celle-là, de son concurrent Broadcom.Ces deux groupes sont engagés dans un bras de fer autour de ce qui pourrait être la plus importante fusion de l'histoire du secteur technologique. La dernière offre de Broadcom s'élève à quelque 120 milliards de dollars hors dette, un montant jugé insuffisant par Qualcomm.En se rapprochant plus rapidement du groupe néerlandais, Qualcomm semble rendre l'OPA de Broadcom plus difficile.Le fabricant de composants Qualcomm a qualifié cette dernière surenchère sur NXP "d'accord amendé de façon définitive". Si l'on y inclut la dette de NXP, qui fournit des puces utilisées en combinaison avec les terminaux de paiement notamment, la valeur de l'opération s'élève à 50 milliards de dollars."NXP est une acquisition hautement stratégique et attrayante pour Qualcomm qui améliore la valeur de nos principales technologies 5G", a déclaré le président de Qualcomm Paul Jacobs, en référence à la future 5e génération de technologie sans fil."Nous pensons également que l'accord révisé apporte une certitude aux actionnaires de Qualcomm et de NXP", a-t-il ajouté.Ce renchérissement de l'offre de Qualcomm sur le groupe néerlandais intervient après qu'il a éconduit par deux fois la semaine dernière son concurrent Broadcom, basé à Singapour.Broadcom a réagi avec mécontentement mardi, estimant que le prix révisé offert pour NXP allait "bien au-delà de ce que Qualcomm a affirmé de façon répétée être une offre équitable"."Nous pensons que tout conseil d'administration responsable aurait du sérieusement discuter avec Broadcom sur la façon de maximiser la valeur de son offre d'achat et sur les termes de l'acquisition de NXP", ajoute Broadcom qui s'élève contre l'augmentation de l'offre d'achat du fabricant néerlandais."Cela prouve son mépris pour son obligation fiduciaire de fournir la meilleure valeur possible aux actionnaires de Qualcomm", dit encore Broadcom, qui voit la hausse du prix offert à NXP comme "un transfert de valeur passant des actionnaires de Qualcomm à ceux de NXP".Broadcom dit désormais "évaluer ses options" pour la suite à donner aux événements.vmt-rl/LyS(©AFP / 20 février 2018 16h20)