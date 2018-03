Semi-conducteurs: l'Israélien Orbotech racheté par l'américain KLA-Tencor

KLA-TENCOR

Jérusalem - L'équipementier israélien spécialisé dans les semi-conducteurs Orbotech a annoncé lundi son rachat par son concurrent américain KLA-Tencor pour 3,4 milliards de dollars.Dans le cadre de cette opération, KLA-Tencor a proposé d'acquérir au prix de 69,02 dollars l'unité les actions d'Orbotech alors que celle-ci cotait 59,90 dollars vendredi. De plus, KLA-Tencor a annoncé son intention de procéder à des rachats supplémentaires d'actions d'ici 12 à 18 mois pour un total de 2 milliards de dollars.Le chiffre d'affaires d'Orbotech a atteint 901 millions de dollars l'an dernier et devrait dépasser la barre du milliard de dollars cette année, selon les prévisions de la société.Le cours de son action a grimpé de 87,3% l'an dernier et 1.700% depuis son point le plus bas en 2008. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé sur sa page Facebook que cette transaction constitue une "bonne nouvelle supplémentaire pour la haute-technologie et l'économie israélienne". Il s'est félicité du fait que l'accord prévoit le maintien des 2.500 emplois en Israël d'Orbotech installé dans la ville de Yavneh au sud de Tel Aviv.jlr/jpr(©AFP / 19 mars 2018 16h58)