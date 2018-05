Semi-conducteurs: la Chine devrait approuver la fusion Qualcomm-NXP (presse)

QUALCOMM

Washington - Les autorités chinoises s'apprêteraient à donner leur feu vert au rachat par le fabricant de puces américain Qualcomm du néerlandais NXP, affirme le Wall Street Journal samedi.Cette annonce, qui comporte des conditions, pourrait être faite dans les prochains jours, alors qu'une réunion de l'autorité chinoise de régulation des marchés est prévue lundi à Pékin, ajoute le journal qui cite des sources proches du dossier.Dans le bras de fer qui se joue entre les fabricants mondiaux de semi-conducteurs, compliqué par les tensions commerciales entre Washington et Pékin, Qualcomm, spécialisé dans les composants pour téléphones mobiles, attend depuis des mois l'aval des autorités chinoises pour cette opération.Son rachat en cours du fabricant néerlandais NXP a déjà obtenu, souvent avec difficulté, l'autorisation des instances réglementaires de huit autres pays.Cette décision favorable de la part de Pékin, si elle est confirmée, peut apparaître comme un signe de détente dans les relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.Elle intervient juste après l'annonce du président Donald Trump vendredi de débloquer les échanges avec le géant des télécoms chinois ZTE et peu avant une visite du secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, la semaine prochaine du 2 au 4 juin en Chine.En avril, ZTE, fer de lance chinois des infrastructures 5G, a été sanctionné par l'administration américaine et interdit d'acheter des composants américains pour les sept prochaines années suite à ses violations d'embargos commerciaux contre l'Iran et la Corée du Nord.La sanction a menacé la survie de l'entreprise.Dans un tweet vendredi, le président Trump a dit qu'il laissait rouvrir ZTE contre une amende de 1,3 milliard de dollars.Plusieurs élus au Congrès se sont élevés contre cette décision. Ce serait "une trahison ahurissante du peuple américain", s'est emportée sur Twitter la cheffe des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Le sénateur républicain Marco Rubio a déploré l'accord estimant qu'il serait "bon... pour ZTE et la Chine".vmt/esp(©AFP / 26 mai 2018 14h19)