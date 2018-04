Semi-conducteurs: nouvel écueil pour le mariage NXP/Qualcomm

NXP SEMICONDUCTORS

San Francisco - Les fabricants de semi-conducteurs NXP et Qualcomm ont décidé de repousser à cet été la finalisation de leur accord de fusion, dans l'attente du feu vert des autorités de régulation chinoises, a annoncé Qualcomm annoncé jeudi.Le groupe américain Qualcomm, et le néerlandais NXP se sont entendus pour "repousser la date butoir de leur accord de fusion du 25 avril au 25 juillet", a indiqué Qualcomm dans un communiqué.Vers 18H20 GMT, Qualcomm cédait 4,64% à 52,67 dollars à Wall Street. Egalement coté à New York, NXP reculait pour sa part de 5,28% à 107,08 dollars.Ce délai est dû au fait que, "à la demande du ministère chinois du Commerce (MOFCOM)", les deux groupes ont dû lui présenter un nouveau document détaillant le projet, explique le groupe américain, qui souhaite racheter son concurrent pour environ 45 milliards de dollars.Qualcomm précise que si la fusion n'a pas obtenu toutes les autorisations réglementaires au soir du 25 juillet, il s'engage à verser à NXP dès le lendemain l'indemnité prévue dans ce cas.Cette annonce intervient en plein durcissement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.Ce n'est pas la première fois que ce mariage, annoncé en octobre 2016, se heurte à des problèmes réglementaires. Qualcomm, spécialisée dans les composants pour téléphones mobiles, espérait initialement boucler fin 2017 cette transaction, destinée à accélérer sa diversification et à étendre ses activités aux marchés porteurs de l'automobile et des objets connectés.Mais la Commission européenne avait ouvert une enquête sur cette fusion entre les deux géants l'an dernier.La Commission a finalement autorisé le rachat en janvier 2018, disant que Qualcomm avait pris une série "d'engagements" permettant d'éviter, selon elle, que cette fusion ne pose des "problèmes de concurrence" dans l'UE.Qualcomm avait relevé en février son offre de rachat sur NXP, au grand dam d'un autre fabricant de semi-conducteurs, Broadcom, qui avait lancé une OPA hostile sur Qualcomm.Cette OPA avait été ensuite bloquée le 12 mars par la Maison Blanche pour des raisons de sécurité nationale, Broadcom étant alors encore officiellement basé à Singapour.jc/vmt/pb(©AFP / 19 avril 2018 18h39)