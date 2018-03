Sempione Fashion procède à de nouveaux licenciements

Zurich (awp/ats) - De nouveaux licenciements sont en cours à Pfäffikon (SZ) au siège de Sempione Fashion, le repreneur des activités de Charles Vögele. Quelque 47 collaborateurs sont concernés, principalement dans le département informatique.Hubert Helbling, responsable du service de l'emploi du canton de Schwyz, a confirmé lundi à l'ats cette information de la SonntagsZeitung. Il n'a toutefois pas pu préciser ce que cela représentait, en pourcentage, sur l'ensemble des postes du groupe.Les premiers licenciements ont déjà été prononcés, et le processus doit continuer jusqu'en août. Sur un plan juridique, il ne s'agit pas d'un licenciement collectif, a souligné M. Helbling.Pour mémoire, le groupe d'investissement Sempione Retail, via la marque italienne OVS, a repris fin 2016 le groupe Charles Vögele, en difficultés chroniques depuis plusieurs années. La transformation des magasins Vögele en enseignes OVS est en cours.Sur le front de l'emploi, près de 90 collaborateurs avaient déjà été licenciés en janvier 2017 au siège du groupe à Pfäffikon. Quatre mois plus tard, 160 postes supplémentaires avaient été supprimés sein du département logistique.ats/rp(AWP / 12.03.2018 14h55)