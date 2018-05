Sempione, l'exploitant d'OVS, obtient un sursis concordataire

Zurich (awp) - La société Sempione Retail, qui exploite les magasins d'habillement OVS, a obtenu un sursis concordataire provisoire. La direction a expliqué n'avoir pas réussi à réaliser des bénéfices avec ses 140 boutiques reprises en Suisse au défunt Charles Vögele. L'entreprise veut éviter par cette mesure une mise en faillite.Sempione Fashion, qui exploite les boutiques OVS pour le compte de la chaîne de confection italienne OVS, n'est pas parvenue à se positionner sur le marché helvétique, a-t-elle expliqué mercredi dans un communiqué.L'entreprise a évoqué "un chiffre d'affaires durablement insuffisant", qui ont conduit à "d'importantes difficultés financières", sans dévoiler de chiffre concret.Pendant la période de sursis concordataire, la société veut réaliser une liquidation des stocks, afin d'obtenir "le meilleur résultat possible pour l'ensemble des créditeurs et des salariés". L'entreprise veut également mener des négociations pour vendre une partie des succursales.Dans une seconde étape, la direction compte liquider l'ensemble de la société.OVS a repris Charles Vögele à l'automne 2016 via la société Sempione Retail. Ce dernier exploite 140 magasins en Suisse.Les effectifs ont été considérablement diminué en Suisse, non seulement au siège de Pfäffikon, mais également dans les magasins. Le groupe a supprimé 47 emplois supplémentaires en mars après avoir biffé environ 160 emplois dans la logistique en mai 2017 et un peu moins de 90 postes au siège en janvier 2017.Les anciens magasins de Charles Vögele ont contribué à hauteur de 110,6 millions d'euros (151,2 millions de francs au cours actuel) aux ventes d'OVS durant l'exercice 2017, qui s'étendait de février 2017 à janvier 2018.al/rp(AWP / 30.05.2018 19h30)