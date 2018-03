Sensirion: IPO prévue au 22 mars, fourchette de prix 28-36 CHF par action

Zurich (awp) - Le fabricant de capteurs Sensirion a publié lundi le prospectus d'offre pour son introduction en Bourse (IPO) sur SIX. Cette dernière est prévue pour le 22 mars, selon le communiqué, et la fourchette de prix devrait osciller entre 28 et 36 CHF par action. Le volume de l'offre est attendu entre 227 et 276 mio.Dans la foulée, le groupe basé à Stäfa a également levé un coin de voile sur ses objectifs financiers. Il anticipe pour 2018 une hausse du chiffre d'affaires de 15-18% et vise à plus long terme une croissance annuelle des ventes de 10-15%, assortie d'une marge brute d'exploitation (Ebitda) de 20%.buc/al(AWP / 12.03.2018 08h19)