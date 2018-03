Sensirion veut entrer en Bourse le 22 mars

(ajoute détails après conférence de presse)Zurich (awp) - Le fabricant de capteurs Sensirion a publié lundi le prospectus d'offre pour son introduction en Bourse (IPO) sur la place zurichoise. Cette dernière est prévue au 22 mars, selon le communiqué, et la fourchette de prix devrait osciller entre 28 et 36 CHF par action.L'IPO concerne jusqu'à 9,3 mio de titres. Elle se compose d'une offre de base, qui comprend 6,1 mio d'actions existantes de l'actionnaire initial et majoritaire Gottlieb Knoch, auxquelles s'ajoutent 1,96 mio de titres nouvellement émis. Une option de surallocation prévoit jusqu'à 1,2 mio d'actions supplémentaires. La part de flottant s'établira ainsi à au moins 57,9%.Le volume de l'offre est attendu entre 227 et 276 mio CHF. Au cas où l'option de surallocation serait pleinement exercé, ce montant pourrait atteindre entre 261 et 318 mio, précise l'entreprise zurichoise. La direction espère tirer de l'offre de base un produit brut de 55 mio.La cotation sur SIX doit permettre à Sensirion de développer ses affaires et d'assurer ses investissements sur le long terme. Les gains retirés de l'IPO visent notamment à une plus grande flexibilité financière.Les fondateurs et coprésidents de Sensirion Felix Mayer et Moritz Lechner, qui détiennent ensemble 14% du capital, ne comptent se défaire "d'aucune de leurs actions" et souhaitent continuer de s'engager à fond pour le développement de l'entreprise à long terme. Ils vont par ailleurs constituer un groupe avec d'autres actionnaires, avec notamment 7-Industries et la fondation Ernst Göhner. Le contrat sera valable pendant 20 ans et comprend un droit de préemption réciproque entre ses signataires.FLOTTANT BRIDÉLe niveau de transmissibilité des actions sera plafonné à 5%, afin de contrer toute tentative de prise de contrôle hostile. "Cette mesure vise principalement à assurer l'indépendance de l'entreprise et à protéger ses innovations sur le long terme", a précisé M. Lechner."A nos yeux, Sensirion est idéalement positionné pour tirer profit du potentiel de croissance pour les capteurs environnementaux et de débit", a poursuivi le co-fondateur. Selon lui, la nouvelle structure de l'actionnariat assurera "l'évolution durable des activités du groupe et la création de valeur sur la durée".Le groupe ne prévoit pas de rémunérer ses actionnaires dans l'immédiat, préférant réserver ses liquidités à sa croissance et au développement de nouveaux produits. Le versement d'un dividende n'est toutefois pas un sujet tabou à plus longue échéance.Dans la foulée, le groupe basé à Stäfa a également levé un coin de voile sur ses objectifs financiers. Il anticipe pour 2018 une hausse du chiffre d'affaires de 15-18%, pour une marge brute d'exploitation (Ebitda) de 15 à 16%. Sur le plus long terme, la croissance annuelle moyenne doit s'établir dans une fourchette de 10 à 15% et la rentabilité opérationnelle autour de 20%.En 2017, Sensirion avait réalisé un chiffre d'affaires de 148 mio CHF et une marge Ebitda ajustée de 18%.buc/jh/al(AWP / 12.03.2018 12h00)