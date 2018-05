Séoul s'attend à ce que Pyongyang libère trois Américains

Séoul - La Corée du Nord devrait libérer trois Américains mercredi au moment où le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo effectue une visite à Pyongyang, a annoncé un responsable de la présidence sud-coréenne cité par l'agence de presse Yonhap.M. Pompeo est arrivé à Pyongyang pour discuter des préparatifs du sommet prévu entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président des Etats-Unis Donald Trump sur l'arsenal nucléaire nord-coréen.La date et le lieu de ce tête à tête historique n'ont pour l'heure pas été officiellement annoncés.Mais la question des trois Américains détenus en Corée du Nord est sensible aux Etats-Unis et M. Trump a laissé entendre la semaine dernière qu'un dénouement était proche. Selon certaines sources, ils auraient été déplacés avant une possible libération."Nous nous attendons à ce qu'il ramène (...) les captifs", a déclaré le responsable de la Maison Bleue, la présidence sud-coréenne, cité par Yonhap.Kim Dong-Chul, un homme d'affaires et pasteur américain âgé d'une soixantaine d'année, a été condamné en avril 2016 en Corée du Nord à 10 ans de travaux forcés après son arrestation l'année précédente pour subversion et espionnage.Kim Hak-Song et Kim Sang-Duk, également connu sous le nom de Tony Kim, travaillaient tous deux pour l'Université des Sciences et de la Technologie de Pyongyang (USTP) lorsqu'ils avaient été arrêtés l'année dernière pour "agissements hostiles".Six Sud-Coréens sont également détenus au Nord et Séoul fait pression pour tenter d'obtenir leur libération.(©AFP / 09 mai 2018 02h41)